Hillary Clinton: Kandidatur für das Präsidentenamt im Moment „absolut nicht“ Teil ihrer Pläne

Hillary Clinton sagte, dass eine Kandidatur für das Präsidentenamt im Moment „absolut nicht“ Teil ihrer Pläne sei, dabei hat sie es jedoch nicht ganz ausgeschlossen.

„Wie ich schon sagte, sag niemals, nie, nie, nie“, antwortete Clinton BBC Radio 5 Live am Dienstag, als sie gefragt wurde, ob sie eine neuerliche Kandidatur in Erwägung ziehe. „Ich werde Ihnen aber sagen, dass ich unter enormem Druck von vielen, vielen, vielen Menschen stehe, darüber nachzudenken“, sagte sie.

Aber in diesem Moment, jetzt wo ich hier in diesem Studio sitze und mit Ihnen spreche, ist das absolut nicht in meinen Plänen“, meinte die 72-jährige demokratische Kandidatin von 2016.

Clinton erklärte, dass sie oft an die Präsidentschaft denke.

Sie sagte dem Sender, dass sie darüber nachgedacht habe, „was ich anders gemacht hätte, und was es für unser Land und die Welt bedeutet hätte“.

„Ich fühle mich verantwortlich, weil wie Sie wissen, mein Name auf dem Wahlzettel stand und ich mehr Stimmen bekam, am Ende aber doch [gegen Präsident Trump] verlor. Und ich will ihn in den Ruhestand schicken“, sagte die ehemalige Außenministerin, ohne darauf einzugehen, was „ihn in den Ruhestand schicken“ für sie bedeutet.

Trump sicherte sich die US-Präsidentschaftswahl 2016 mit 304 Wahlstimmen und gewann in 30 Staaten, während Clinton 227 Wählerstimmen holte und in 20 Staaten gewann.

In den letzten Tagen, als sie für das Buch „Gutsy Women“ warb, führten Kommentare mehrerer ehemaliger Helfer und sogar ihres Mannes Bill Clinton zu Spekulationen einer neuerlichen Kandidatur für 2020.

Der ehemalige Präsident Bill Clinton sagte Ende Oktober: „Sie wird oder sie wird auch nicht antreten, aber ich kann nicht legal für das Präsidentenamt kandidieren“, so Clinton laut RealClearPolitics.

Der ehemalige Präsident machte die Aussage bei einer Veranstaltung an der Georgetown University School of Law, nachdem ein ehemaliger Berater, Philippe Reines, behauptet hatte, dass seine Frau womöglich wieder kandidieren könnte.

Wissen Sie, sie trat zur Wahl an, weil sie dachte, sie wäre die beste Präsidentin“, sagte Reines zu Fox News. „Wenn sie das jetzt noch denkt, wenn sie denken würde, dass sie die besten Chancen hätte, Donald Trump zu schlagen – ich denke, sie würde lange und intensiv darüber nachdenken.“

Reines sagte später, dass er vermute, dass sie die geeignetste Person sein könnte, um Trump zu schlagen.

„Sie mag wirklich viele Leute, die kandidieren. Sie kennt sie gut. Sie dachte an einige von ihnen für ihre Vizepräsidentschaft“, so Reines weiter. „Aber es könnte einen Grund geben, warum sie nicht nur die beste Person wäre, um Donald Trump zu schlagen, sondern auch, um nach Donald Trump zu regieren, was einen Aspekt darstellt, über den nicht viel geredet wird. Und, schau, du kannst dich über sie lustig machen, so viel du willst, aber 65 Millionen Menschen haben für sie gestimmt und das ist das beste Ergebnis mit Ausnahme von Barack Obama.“

Dick Morris, ein ehemaliger Clinton Berater, vermutet, dass sich Clinton dem Rennen anschließen könnte, wenn der ehemalige Vizepräsident Joe Biden ausfällt.

Sie muss warten, bis Biden ausscheidet, weil er offensichtlich der nächste in der Schlange ist, und wenn er geht, gibt es einen Platz für sie“, sagte er im Oktober.

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von rm)

Originalfassung: Hillary Clinton Says Running for President ‘Is Absolutely Not in My Plans’