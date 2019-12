Schreckliches hört man aus der Sonderverwaltungszone. Menschen verschwinden. Manche begehen unerklärliche Selbstmorde, andere bleiben spurlos verschwunden. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie waren Demokratie-Aktivisten, Schüler, Studenten, die für die Freiheit und ihre Zukunft auf den Straßen von Hongkong demonstrierten. Es wird von Zügen berichtet, mysteriösen Zügen, die Menschen, verhaftete Demonstranten, wegbrachten …

Und die sogenannten „Selbstmörder“, oft Mädchen und junge Frauen? Immer wieder wurden Leichen gefunden. Manche ertranken im Meer, nackt und gefesselt, manche sprangen von Hochhäusern, in zwei Teile geschnitten oder brachten sich angeblich um, nachdem sie sich halbnackt ausgezogen hatten.

„Mein Name ist XXX und ich wohne in Nr. 20 auf dem 20. Stock“, sagte eine Frau während ihrer Verhaftung in einem Hongkonger Hochhaus. „Ich werde keinen Selbstmord begehen!“, versichert sie in einem Handy-Video, bevor sie von der Polizei weggezerrt wurde.

In einem anderen Video ruft ein junger Mann mit blondierten Haaren in die Kamera: „Mein Name ist Li Chun-Hin. Ich werde keinen Selbstmord begehen.“ In einem Tweet heißt es: „Jedes Mal kann es das letzte Mal sein, jede Umarmung, wenn sie sich anschauen, jedes Mal, wenn sie ihre Hände halten, jeder Kuss …“

Aus Sicht der kommunistischen Regentschaft in Peking waren sie alle Verräter und Aufrührer.

So wurden sie auch in den Staatsmedien dargestellt, stigmatisiert, verteufelt, wie auch all jene, die noch in Freiheit sind und die Demonstrationen in Hongkong weiter aufrechterhalten – trotz brutalster Polizeigewalt. Kürzlich tauchte ein Online-Prügel-Spiel in China auf: „Alle schlagen die Verräter“.

Von all diesen Dingen handelt auch ein Videobericht des „Handelsblatts“, in dem der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong zu Wort kommt und auch eine anonym bleibende Demonstrantin.

Doch bei all diesem Schrecken wird auch deutlich, wie stark der Zusammenhalt in der Hongkonger Bevölkerung geworden ist – gegen den langen Arm Pekings, gegen die Polizeigewalt und für die Zukunft und Freiheit Hongkongs und seiner Bürger.

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg" Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist" in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong" über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist" räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

