Hongkong: Medienunternehmer Jimmy Lai fürchtet sich nicht vor dem Gefängnis

Der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai weiß, dass seine Unterstützung für die Demokratiebewegung in Gefängnis bringen könnte. "Ich bin mit nichts hierher gekommen, der Freiheit dieses Ortes habe ich alles zu verdanken. – Das Einzige, was wir tun können, ist standhaft zu bleiben."

Der bekannte Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai weiß, dass seine Unterstützung für die Demokratiebewegung ihn hinter Gitter bringen könnte, doch der selbsternannte „Unruhestifter“ bereut nichts. „Ich bin auf das Gefängnis vorbereitet“, sagt der 72-Jährige im AFP-Interview in den Büros seiner Mediengruppe Next Digital. „Falls es soweit kommt, habe ich die Gelegenheit, Bücher zu lesen, die ich bisher nicht gelesen habe. Das Einzige, was ich tun kann, ist, positiv zu bleiben.“

Gemeinsam mit 14 weiteren Aktivisten ist er angeklagt, weil er sich an den Demokratieprotesten in der Sonderverwaltungszone im vergangenen Jahr beteiligt hat. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Aus rechtlichen Gründen will er sich zu dem Fall nicht äußern. Er bereue seine Unterstützung für die Proteste jedoch nicht, sagt der Unternehmer, der im Alter von zwölf Jahren nach Hongkong kam und sich hochgearbeitet hat. „Ich bin mit nichts hierher gekommen, der Freiheit dieses Ortes habe ich alles zu verdanken. Vielleicht war es an der Zeit, dass ich für diese Freiheit etwas zurückgezahlt habe.“

Für viele Menschen in der halbautonomen Sonderverwaltungszone ist Lai ein Held: kampflustig, Selfmademan und der einzige Magnat, der bereit ist, sich mit Peking anzulegen. Chinesische Staatsmedien sehen ihn hingegen als „Verräter“ und Strippenzieher hinter den Kundgebungen des vergangenen Jahres. Sie werfen Lai vor, Teil einer Verschwörung zu sein, die sich mit ausländischen Staaten zusammenschließt, um China zu untergraben.

Auf die Frage, warum er nicht einfach geschwiegen und wie die meisten Unternehmer in Hongkong seinen Reichtum genossen habe, sagt Lai: „Ich bin da einfach hineingestolpert, aber es fühlt sich richtig an.“ Vielleicht sei er „ein geborener Rebell, vielleicht bin ich jemand, der neben seinem Geld viel Sinn in seinem Leben braucht“.

Im geplanten Sicherheitsgesetz der Pekinger Regierung sieht Lai den „Todesstoß für Hongkong“. Es werde die Rechtsstaatlichkeit und den internationalen Finanzstatus der Metropole zerstören, sagt er. Lai sieht China unter Präsident Xi Jinping an seinem tiefsten Punkt seit Jahrzehnten. Die einst boomende Wirtschaft sei durch die Corona-Krise und den Handelskrieg mit Washington bedroht.

„Wenn die Kommunisten sich im Inland in der Krise befinden, schaffen sie sich Feindbilder von außen, um das Volk zu einen“, sagt er. Deshalb sei Xi „plötzlich so aggressiv und kriegerisch gegenüber Taiwan aufgetreten“ und habe das Sicherheitsgesetz zu Hongkong auf den Weg gebracht.

Lai plant nicht, die Stadt zu verlassen oder moderater in seinen Ansichten zu werden. „Das Einzige, was wir tun können, ist standhaft zu bleiben, die Hoffnung nicht aufzugeben und daran zu glauben, dass sich das Richtige letztendlich durchsetzen wird.“ (afp)