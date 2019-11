Identität des Mannes, der Amtsenthebungsverfahren gegen Trump angestoßen hat, scheint enthüllt

„RealClearInvestigations enthüllt den Namen des Mannes, weil es im öffentlichen Interesse ist, Klarheit über die Hintergründe eines Amtsenthebungsverfahrens gegen einen amtierenden Präsidenten zu haben“, schrieb Sperry am 30. Oktober. Der 33-jährige CIA-Mitarbeiter heißt Eric Ciaramella und ist eng mit der Obama-Regierung, Trump-Herausforderer Joe Biden, dem Abgeordneten Adam Schiff, der seit fast 3 Jahren eine Kampagne gegen Trump fährt, und der ukrainisch-amerikanischen Agentin der Demokraten Alexandra Chalupa verbunden.

Ciaramella ist ein Mitglied der demokratischen Partei, spricht Russisch, Ukrainisch und Arabisch, war Osteuropa- und Ukraine-Beauftragter im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) des Weißen Hauses unter Obama und arbeitete in dieser Funktion eng mit Vizepräsident Joe Biden sowie CIA-Chef John Brennan zusammen, einem ausgesprochenen Trump-Gegner. Die Trump-Regierung behielt ihn zwar im Amt, dies war aber offenbar ein Fehler: 2017 musste er den NSC verlassen, weil er Interna über Trump an die Presse weitergeben hatte. Er wurde wieder ins CIA-Hauptquartier nach Langley, Virginia, zurückbeordert.

Ciaramella arbeitete außerdem mit der Mitarbeiterin der Demokratischen Partei Alexandra Chalupa zusammen, die die ursprünglichen Gerüchte einer „Trump-Russland-Verschwörung“, basierend auf angeblichen Informationen aus der Ukraine über Trump-Wahlkampfchef Paul Manafort, an die Presse und die Clinton-Detektei „Fusion GPS“ weitergeleitet hatte. Chalupa soll Ciaramella auch im Weißen Haus besucht haben, zitiert Sperry eine anonyme Quelle. Chalupa nahm am 9. November 2015 mit einer ukrainischen Delegation im Weißen Haus an einem Meeting mit Ciaramella teil, wie Dokumente belegen.

Offizielle Unterlagen belegen außerdem, dass Ciaramella am 18. Oktober 2015 an einem Staatsbankett mit Vizepräsident Joe Biden und dem ehemaligen italienischen Premier Matteo Renzi, einer weiteren Schlüsselfigur in der „Spygate-Affäre“, sowie CIA-Chef John Brennan, Geheimdienstchef James Clapper und FBI-Chef James Comey teilgenommen hat. Eine solche Einladung an einen niederen Beamten ist sehr ungewöhnlich und zeugt von Ciaramellas wichtiger Position im Weißen Haus und vielleicht auch in einer möglichen Anti-Trump-Verschwörung.

Im Mai 2017, nach dem Amtsantritt der Trump-Regierung, schrieb Ciaramella eine E-Mail außerhalb des üblichen Dienstwegs und äußerte sich nach Trumps Entlassung seines FBI-Chefs Comey besorgt über Kontakte zwischen der Trump-Regierung und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Darin behauptete er, Trump habe sich gegenüber den Russen mit der Entlassung Comeys gebrüstet, Comey sei „verrückt, ein totaler Spinner“. Diese E-Mail gelangte auf noch ungeklärte Weise an die Presse und war laut Sperry der Ursprung von Medienberichten, Trump habe Comey Wladimir Putin zuliebe gefeuert. Kurz nach der Veröffentlichung dieser E-Mail verließ Ciaramella das Weiße Haus.

Ciaramella war laut Sperry der Urheber der amtlichen Beschwerde gegen Trump vom 12. August 2019, die am 26. September bekannt wurde und nun als Grundlage für eine mögliche Amtsenthebung gegen Trump dienen soll. Der „Whistleblower“ warf Trump vor, den ukrainischen Präsidenten Wolodmir Selenski in einem Telefonat am 25. Juli 2019 gedrängt zu haben, gegen seinen politischen Gegner Joe Biden zu ermitteln, und damit gedroht zu haben, der Ukraine ansonsten Militärhilfe vorzuenthalten.

Trump und Selenski bestreiten diese Behauptung. Das veröffentlichte Protokoll des Gesprächs gibt wenig Anhaltspunkte für einen derartigen Amtsmissbrauch.

Die Ermittlungen werden vom demokratischen Abgeordneten Adam Schiff aus Massachusetts geleitet, der zuerst leugnete, mit dem „Whistleblower“ zusammengearbeitet zu haben, dies aber letztlich einräumen musste. Schiff und Ciaramella haben an der Dienstaufsichtsbeschwerde wohl zusammengearbeitet.

Damit sieht das angedrohte Amtsenthebungsverfahren der Demokraten mehr und mehr wie ein politischer Angriff auf den gewählten Präsidenten aus und weniger wie ein faires Verfahren zur Wahrheitsfindung.

Trump nannte Schiff auf Twitter „einen erwiesenen Lügner, Geheimnisverräter und Freak. Ihn sollte man des Amtes entheben, nicht mich“!

Zuerst erschienen auf Deutschland Kurier.