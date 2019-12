Thanos-Trump „ist unausweichlich“ – Demokraten mit einem Fingerschnippen weggeblasen

In den USA sorgt ein Videoclip von Donald Trumps Wahlkampfteam für Aufsehen, für den der Kopf des Präsidenten auf den Körper von Marvel-Bösewicht Thanos montiert wurde. „Ich bin unausweichlich“, sagt Thanos-Trump mit tiefer Stimme – und bläst dann mit einem Fingerschnippen seine Gegner von den oppositionellen Demokraten weg.

Die Kampfansage ist eindeutig: Impeachment hin oder her, ich werde wiedergewählt. Und tatsächlich sieht es nicht so aus als ob das immer näher rückende Amtsenthebungsverfahren Trump schaden wird.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.

President Trump’s re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS

— Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 10, 2019