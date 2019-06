Interpol mit Schlag gegen Terroristen: Hauptverdächtiger für Anschläge auf Sri Lanka festgenommen

Nach den Terroranschlägen auf Sri Lanka hat Interpol die Festnahme eines Hauptverdächtigen bekannt gegeben. Es handele sich um Ahamed Milhan Hayathu Mohamed, einen 29-jährigen Sri Lanker, teilte die internationale Polizeiorganisation am Freitagnachmittag mit.

Der Mann sei bereits am Freitag zusammen mit vier anderen Verdächtigen an Sri Lanka ausgeliefert worden, nachdem im Nahen Osten Festnahmen erfolgt waren.

Genauer Festnahmeort nicht bekannt gegeben

Wo genau die Männer gefasst wurden, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Bei einer Serie von Bombenanschlägen waren am 21. April mindestens 253 Menschen ums Leben gekommen und 485 weitere Personen verletzt worden. Zeitnah wurden am von Christen gefeierten Ostersonntag drei Kirchen und drei Hotels durch Selbstmordattentäter angegriffen. Laut Angaben der Regierung gehörten die Selbstmordattentäter der gehobenen Mittelschicht an. Sie waren Teil der lokalen radikalislamischen Organisation National Thowheeth Jama`ath, die enge Kontakte zum Islamischen Staat halten soll. (dts)