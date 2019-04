Iran: Wegen Kopftuch-Protest ein Jahr Gefängnis für Vida Movahed (32)

Mädchen müssen ab dem 9. Lebensjahr in Iran in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und einen langen weiten Mantel tragen. So sollen Haare und Körperkonturen verhüllt werden. Seit 40 Jahren besteht der Kopftuchzwang im Iran – zum Ärger der Frauen.

Im Dezember 2017 hatte die 32-jährige Vida Movahed aus Protest ihr Kopftuch in der Innenstadt Teherans abgenommen. Sie stellte sich auf eine Erhöhung und schwenkte das an einen Stock festgebundene Kopftuch umher.

Vida Movahed, heroic #Iranian woman who dared to challenge the regime’s gender apartheid, has been sentenced to 1 year of prison for defending her freedom. But the regime will get no respite; there are millions of #Iranian women like her. pic.twitter.com/jXhm1BtG6u

