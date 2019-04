Islamrat verurteilt Anschläge in Sri Lanka aufs schärfste

Der Vorsitzende des Islamrates in Deutschland, Burhan Kesici, hat die Anschläge auf christliche Kirchen und Hotels in Sri Lanka „aufs schärfste“ verurteilt.

Der Islamrat seit entsetzt über die „terroristischen Anschläge“, erklärte Kesici am Sonntag in Köln. „Terroristen greifen immer wieder friedlich betende Menschen an, töten sie und spalten die Menschen. Wir dürfen uns von Terror und Gewalt nicht spalten lassen.“

Kesici erklärte, der Islamrat sei mit seinen Gedanken bei den Opfern, den Angehörigen und Verletzten. „Ich möchte mein Beileid nicht nur den Angehörigen aussprechen, sondern allen Christen“, fügte der Vorsitzende hinzu.

Bei der Anschlagsserie auf christliche Kirchen und Hotels sind nach Angaben der Polizei in Sri Lanka bislang mehr als 150 Menschen getötet worden. Regierungschef Ranil Wickremesinghe sprach von „feigen Angriffen“. (afp)