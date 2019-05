Israel begrüßt Bundestagsentscheidung: Palästinensische BDS-Kampagne ist antisemitisch

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Verurteilung der sogenannten BDS-Kampagne durch den Bundestag als „wichtige Entscheidung“ begrüßt.

„Ich gratuliere dem Bundestag zu der wichtigen Entscheidung, die Boykottbewegung (BDS) als antisemitische Bewegung zu brandmarken“, schrieb der Regierungschef am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er hoffe, dass diese Entscheidung konkrete Schritte nach sich ziehe und forderte andere Länder dazu auf, es dem Bundestag gleichzutun.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

I congratulate the German Bundestag on the important decision branding the boycott movement (BDS) as an anti-semitic movement and announcing that it is forbidden to fund it.

— PM of Israel (@IsraeliPM) 17. Mai 2019