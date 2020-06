Italien: Angehörige von Corona-Opfern bringen 50 Strafanzeigen bei Staatsanwaltschaft in Bergamo ein

„Wahrheit und Gerechtigkeit“ für Corona-Opfer will die italienische Initiative „Noi Denunceremo“, die bereits 55.000 Interessierte auf Facebook mobilisiert hat. Die ersten 50 von vorerst 200 geplanten Strafanzeigen haben die Angehörigen Anfang der Woche eingereicht.

In Italien haben 50 Angehörige von Todesopfern der Corona-Pandemie mit Anzeigen auf den Umgang der Regierung mit der Seuche reagiert. Zudem sollen im Wege einer Sammelklage zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden.

Wie das „Ärzteblatt“ berichtet, wurden die Sachverhaltsdarstellungen für die Staatsanwaltschaft zu den ersten 50 Vorfällen in Bergamo der Staatsanwaltschaft übergeben. Der Ort wurde aus Gründen der Symbolik ausgewählt, da die lombardische Metropole zu den am stärksten von Corona betroffenen Regionen des gesamten Landes zählt. Weitere 150 Anzeigen seien in Vorbereitung.

Einer der Initiatoren der Aktion ist der 31-jährige Stefano Fusco. Sein Großvater starb im März in einem Pflegeheim. Er hat die Vereinigung „Noi Denunceremo“ („Wir prangern an“) und die dazugehörige Facebookgruppe „Wahrheit und Gerechtigkeit für die Opfer von COVID-19“ gegründet.

Fast 60.000 Betroffene in der Gruppe

In dieser Gruppe haben sich Menschen zusammengefunden, die im Zuge der Corona-Krise Angehörige verloren haben und den Eindruck haben, dass diese mit einem besseren Krisenmanagement noch hätten leben können. Vor allem in den Provinzen Bergamo und Brescia sei das Gesundheitswesen zum Teil völlig überfordert gewesen. Nun fordert Fuscos Vater Luca, der dem Komitee vorsitzt, eine Aufarbeitung durch die Justiz – „um zu verstehen, wer genau welche Fehler gemacht hat“.

Fusco hat die Gruppe gegründet, um sich mit Leidensgenossen auszutauschen. Viele der mittlerweile mehr als 58.000 Mitglieder wussten auch von bitteren Erfahrungen zu berichten. Eine Apothekerin berichtet vom Gesundheitsdienst, der sich erst geweigert habe, ihren schwer kranken Vater ins Krankenhaus zu bringen, weil er noch keine massiven Atemprobleme gehabt habe. Als sich dann der COVID-19-Verdacht erhärtete, war kein Bett mehr auf der Intensivstation frei.

Von sterbenden Angehörigen abgeschnitten

Er starb – und man hatte die 39-Jährige nicht einmal von sich aus darüber informiert. Als sie dann doch zur Identifizierung ins Krankenhaus gerufen wurde, wurden ihr „seine persönlichen Gegenstände in einem Müllsack“ überreicht, darunter die kontaminierte und blutige Kleidung. Die Leiche wurde per Armeelaster weggebracht – weil die Friedhöfe vor Ort überfüllt gewesen seien – in ein 200 Kilometer entferntes Krematorium, das sich via Rechnung erstmals mit der Apothekerin in Verbindung setzte.

Viele berichten davon, dass ihre Angehörigen starben, ohne dass sie noch Abschied nehmen konnten. Andere wurden Zeugen davon, wie Ärzte und Pfleger von der Situation völlig überfordert waren und Zusammenbrüche erlitten.

In Bergamo sind bereits weitere Verfahren anhängig

„Wir wollen keine Rache, wir wollen Ge­rechtigkeit“, betont Fusco. Zivilrechtliche Entschädigungen seien Nebensache, denn die Angehörigen könnten diese einem auch nicht ersetzen. Aber es müsse geklärt werden, ob die Behörden zu spät mit Sperrzonen oder Kontaktbeschränkungen reagiert – oder gar ohne Not das Gesundheitswesen kaputtgespart hätten.

Bei der Staatsanwaltschaft in Bergamo sind auch darüber hinaus bereits einige Verfahren in gleicher Sache anhängig.

Derzeit noch mehr als 30.000 aktive Corona-Fälle in Italien

In Italien sind derzeit noch 30.637 Fälle aktiver Corona-Infektionen registriert, davon 236 in kritischem Zustand. Geheilt wurden bislang 171.338 Infizierte, verstorben sind 34.167. Die Zahl der Neuinfektionen lag zuletzt landesweit bei 379.