Kanadische Wahlhüter warnen Umweltaktivisten: Werbeanzeigen zum Klimawandel können Gesetzesbruch darstellen

Bezahlte Anzeigen mit der Aussage der Klimawandel sei real könnten einen Gesetzesbruch in Kanada darstellen. Deshalb sollten sich Umweltschützer hüten solche Anzeigen zu schalten, heißt es seitens kanadischer Wahlhüter.

Die Warnung an die Aktivisten wurde ausgesprochen, da eine Partei, die bei den Wahlen im Oktober kandidiert sagt, der Klimawandel stelle keine Bedrohung dar. Die Schaltung gegenteiliger Anzeigen könnten demnach als parteiische Aktivität angesehen werden.

Die Befürworter der Theorie des menschengemachten Klimawandels nannten den Verweis gegenüber der BBC „lächerlich“. Sie sagten, dieses Vorgehen würde den „dringenden Klimadiskussionen“ schaden. Für Stephen Cornish, dem Vorstandsvorsitzenden der „David Suzuki Foundation“, sind die Warnungen der Wahlhüter „äußerst beunruhigend“.

Auch die UN hat ein entschlossenes politisches Handeln bis 2020 gefordert, um den Klimawandel zu beenden.

Kanada hat strenge Vorschriften in Bezug auf parteiische Werbung während der Wahlperiode. Das gilt sowohl für Kandidaten als auch für Parteien und Drittorganisationen.

Einzelpersonen oder Organisationen, die während des Wahlzeitraums Werbung schalten die 400 Euro oder mehr kostet, müssen sich als Drittorganisationen bei Elections Canada registrieren.

Keith Brooks, von der Aktivistengruppe „Environmental Defence“, beklagt den Umstand. Er meint, nur weil ein Kandidat leugne, dass der Klimawandel ein Thema sei, werde nun jede Anzeige, die mit dem Klimawandel zu tun hat, als parteiisch angesehen.

Maxime Bernier, Vorsitzender der kanadischen Volkspartei, betonte bereits mehrfach: der Klimawandel sei keine Krise.

Bernier hat sich im vergangenen Jahr von den Konservativen getrennt und die Volkspartei gegründet. Eine Plattform der Partei erklärt: „Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass sich das Weltklima immer verändert hat und weiter verändern wird“.

Libs can only sell their carbon tax if they lie.

Lie #1: You’ll get back more money.

Lie #2: It’s a price on “pollution.”

CO2 is NOT pollution. It’s what comes out of your mouth when you breathe and what nourishes plants. https://t.co/4O9Q1lA08O

— Maxime Bernier (@MaximeBernier) October 24, 2018