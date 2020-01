„Keiner kann ihn leiden“: Hillary Clinton greift in Vorwahlkampf ein – mit Breitseite gegen Sanders

Ungewohnt kritisch hat sich die frühere Außenministerin und zweimalige US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, über den Vorwahlkandidaten und Senator von Vermont, Bernie Sanders geäußert.

Wie die „Washington Times“ berichtet, hat sie in einem Interview sogar Zweifel anklingen lassen, ob sie Sanders, sollte dieser die Vorwahlen für sich entscheiden und die Nominierung erlangen, überhaupt unterstützen würde.

„Er bekommt nichts gebacken“

In einem Gespräch für eine neue Dokumentation hatte Clinton über Bernie Sanders gesagt:

Er ist seit Jahren im Kongress. Er hatte gerade mal einen Senator, der ihn unterstützt hat. Keiner kann ihn leiden. Keiner will mit ihm arbeiten. Er bekommt nichts gebacken. Er war ein Karrierepolitiker. Es ist nichts als ein Humbug und ich bedauere es sehr, dass Leute darauf reinfallen.“

In einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“, das am Dienstag (21.1.) veröffentlicht wurde, erklärt sie auf Nachfrage, dass sie diese Einschätzung nicht relativieren wolle. Auch bezüglich der Frage, ob sie Sanders unterstützen würde, erklärte die Politikerin, sie wolle sich auf eine solche Aussage nicht einlassen.

Clinton beschuldigt ihn, Teil einer einschüchternden Kultur gegenüber Frauen zu sein, die in der US-amerikanischen Politik Platz gegriffen habe: „Wir sind immer noch in einer verbissen geführten Vorwahlphase. Ich kann aber sagen, dass es nicht nur an ihm [Sanders] liegt, sondern an der Kultur um ihn herum. Es ist sein Führungsteam. Es sind seine prominenten Unterstützer. Es sind seine Online-Bernie-Bros und deren hemmungslose Angriffe auf viele seiner Mitbewerber, insbesondere die Frauen. Und ich hoffe, dass Menschen das beachten, denn es sollte uns sorgenvoll stimmen, dass er diese Kultur zugelassen hat – nicht nur zugelassen, er scheint sie sogar noch zu unterstützen.“

Distanzierung von Biden-Beschimpfung

Sanders soll unter anderem mit dem Argument von der Wahl seiner Konkurrentin Elizabeth Warren abgeraten haben, eine Frau hätte „keine Chance, gewählt zu werden“. Er bestritt, diese Aussage so getan zu haben, dennoch steht er seither im Ruf, Chauvinismus zu pflegen.

Am gestrigen Montag hat Sanders sich von einem Meinungsartikel eines bekannten Unterstützers distanziert, in dem der frühere Vizepräsident Joseph R. Biden als korrupt bezeichnet wurde. Er forderte seine Anhänger dazu auf, nicht so aggressiv im Internet gegen seine Gegner aufzutreten.

„Ich appelliere an meine Unterstützer: Bitte befleißigt euch eines zivilen Umgangstons“, äußerte Sanders gegenüber CBS. „Übrigens sind wir nicht die einzige Kampagne, die ein Problem damit hat. Auch andere agieren ähnlich. Ich appelliere an alle: Debattiert über die Themen.“

Sanders hatte sich in den vergangenen Wochen in Umfragen gegenüber den meisten anderen demokratischen Kandidaten abgesetzt. An der Spitze steht jedoch immer noch der frühere Vizepräsident Joe Biden. Er wirbt mit seiner politischen Erfahrung und seiner „Wählbarkeit“, die ihn von Kandidaten wie Sanders, der für eine sozialistische Linie steht, unterscheide.



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]