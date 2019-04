Kiew: Noch amtierendes Parlament von Poroschenko macht Ukrainisch per Gesetz zur Sprache in öffentlichen Einrichtungen

Das Parlament in Kiew hat am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, das Ukrainisch als Sprache in öffentlichen Einrichtungen vorschreibt. Mit dem Gesetz wird auch die Quote für ukrainischsprachige Fernseh- und Radioprogramme erhöht. Beamte auf allen Ebenen sowie Lehrer, Ärzte oder Anwälte müssen in Zukunft Ukrainisch sprechen und werden andernfalls mit Geldstrafen belegt. Die Regierung in Moskau kritisierte das neue Gesetz als „skandalös“.

Das Parlament verabschiedete das Gesetz nur wenige Tage nach der Wahl von Wolodymyr Selenskyj zum neuen Präsidenten der Ukraine. Der Politikneuling und Komiker spricht überwiegend auf Russisch und will die Spannungen mit Moskau abbauen.

Das Gesetz macht „öffentliche Demütigung oder Vernachlässigung“ der ukrainischen Sprache zu einer Straftat. In dem Gesetzestext heißt es auch, dass „Versuche, offizielle Mehrsprachigkeit in der Ukraine einzuführen“, verfassungswidrig seien und eine „inter-ethnische Konfrontation“ auslösen könnten. Das Gesetz betrifft keine Gespräche im privaten und religiösen Bereich.

Poroschenko: „Historisches Ereignis“

Das Gesetz werde erst in drei Jahren wirklich wirksam, bis dahin würden Zentren zum Erlernen der ukrainischen Sprache und Kultur im Land eröffnen, sagte der Abgeordnete Nikolai Knyazhitsky der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine.

Der scheidende Präsident Petro Poroschenko bezeichnete die Verabschiedung des Gesetzes im Online-Dienst Twitter als „historisches Ereignis“.

Dagegen sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa: „Das ist ein skandalöses Gesetz, man kann es nicht anders nennen.“ Die Entscheidung werde „nur die Spaltung der ukrainischen Gesellschaft vertiefen“ und die Möglichkeit eines Endes der Ukraine-Krise in weitere Ferne rücken.

Selenskyi deutlich zurückhaltender

Während der scheidende ukrainische Präsident Petro Poroschenko die Verabschiedung des Gesetzes als „historisches Ereignis“ bezeichnete, reagierte sein Nachfolger Selenskyj deutlich zurückhaltender. Er kündigte an, die Neuregelung nach seinem Amtsantritt „gründlich zu analysieren“, um einen Verstoß gegen die Rechte von Minderheiten auszuschließen.

Die meisten Menschen in der Ukraine sprechen sowohl Ukrainisch als auch Russisch. Der Osten und der Süden der Ukraine sind aber hauptsächlich russischsprachig. Einer Umfrage des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew aus dem Jahr 2017 zufolge sehen 68 Prozent der Bevölkerung Ukrainisch als ihre Muttersprache an, 14 Prozent Russisch und 17 Prozent beide Sprachen.

Gesetz kommt nach erleichterter Passvergabe durch Moskau

Das Parlament verabschiedete das Gesetz einen Tag nachdem Moskau bekannt gegeben hatte, die Vergabe von russischen Pässen für Bürger in der Ostukraine zu erleichtern. Ein von Präsident Wladimir Putin unterzeichnetes Dekret sieht vor, dass Menschen in den selbsterklärten Republiken Donezk und Lugansk im Osten der Ukraine künftig in einem vereinfachten Verfahren russische Pässe erhalten können.