Kongressabgeordneter erwartet massive Auslagerung von Geschäften – US-Gesetz soll Hongkong Autonomie verschaffen

Der US-Kongress beriet über die Auswirkungen des nun in Hongkong geltenden "Nationalen Sicherheitsgesetzes" auf die internationale Geschäftswelt. Es erlaubt, Menschen unter dem Vorwurf von Sezession, Staatsgefährdung und Terrorismus zu verfolgen und bis zu lebenslänglich zu inhaftieren.

Mittlerweile hat das chinesische Regime sein umstrittenes „Nationales Sicherheitsgesetz“ für Hongkong verabschiedet. Ein Hongkonger Abgeordneter nannte dies das Ende von „ein Land, zwei Systeme“.

Zwei US-Abgeordnete beschäftigten sich damit, wie sich das Gesetz auf die „Hongkonger und die Art und Weise auswirken wird, wie die Welt mit der Stadt Geschäfte macht“.

Der republikanische US-Kongressabgeordnete Ted Yoho brachte dazu einen Gesetzentwurf zur Sanktionierung von Personen ein, die Hongkongs Autonomie untergraben. Er sieht Auswirkungen auf die internationale Geschäftswelt zukommen.

„Sie werden untersuchen, wie China mit internationalem Recht und Abkommen umgeht. Und sie werden verstehen, dass sie den Kommunisten nicht einfach trauen können. Es wird eine massive Auslagerung von Geschäften im internationalen Handel aus Hongkong geben. Wir werden in Länder gehen, die die Menschenrechte achten und respektieren.“

Viele US-Manager gaben in einer Umfrage der US-Handelskammer an, dass sie als Reaktion auf das Sicherheitsgesetz planen, Vermögenswerte und Geschäftstätigkeiten aus Hongkong zu verlagern.

Ted Yoho: „Ich denke, es wird einen großen Einfluss auf Firmen haben, von denen China abhängig ist. Denn diese Firmen werden sich entscheiden müssen: Machen wir Geschäfte mit einem kommunistischen Unterdrückungsregime, dem man nicht trauen kann? Oder gehen wir mit unseren Geschäften woanders hin? Und das entspricht unserer Produktionsrichtlinie, über die wir in den letzten drei Jahren gesprochen haben, nämlich der ABC-Methode, nach der überall außer in China produziert werden soll.“

Einige Befragte nannten Singapur, Japan und Taiwan als Alternativen zu Hongkong, da sie befürchten, „dass die Stadt unter autoritäre Herrschaft“ geraten wird.



Senator Pat Toomey stellte im US-Senat ein Hongkonger Autonomiegesetz (Hong Kong Autonomy Act) vor, dass jene sanktioniert, die wesentlich zur Untergrabung der gemeinsamen Erklärung beitragen, der die Stadt ihre Autonomie verdankt. Dazu gehören auch Polizeibeamte, die gewalttätig gegen Demonstranten vorgehen und für das Nationale Sicherheitsgesetz verantwortliche kommunistische Funktionäre.

„Es gibt noch einen anderen gesetzlichen Weg, den wir beschreiten könnten, um dieses Gesetz zu erlassen. Wir könnten andere Gesetze einbeziehen, wie das Gesetz zur Landesverteidigung, über das wir diese Woche und vielleicht auch nächste Woche im Senat beraten werden“, erklärte Pat Toomey, US-Senator für Pennsylvania, Republikaner.

Those complicit in snuffing out freedom, democracy, and human rights in Hong Kong must be held accountable. @SpeakerPelosi should immediately call a vote on the Hong Kong Accountability Act, which unanimously passed the Senate last week. https://t.co/ygLyXTruwO

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) June 30, 2020