Kroatien: Die Konservativen sind klarer Sieger bei Parlamentswahlen

Viele Migranten kommen in Deutschland ohne Ausweispapiere an. Manche Länder stellen solche Dokumente nicht aus. Manche Migranten verloren sie auf ihrer Reise. Allerdings besteht auch der Verdacht, dass nicht wenige das absichtlich herbeiführen. Denn ohne Ausweispapier ist die Chance in Deutschland zu bleiben deutlich höher. Mehr»