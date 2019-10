Lam bricht Regierungserklärung ab und flieht vor verärgerten Abgeordneten

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat ihre Regierungserklärung im Stadtparlament abgebrochen. Pro-demokratische Abgeordnete riefen am Mittwoch während der Rede der Peking-treuen Politikerin immer wieder dazwischen. Lam setzte zweimal an, ihre Rede zu halten und verließ schließlich das Gebäude.

Die jährliche Regierungserklärung war angesichts der seit Monaten andauernden Proteste mit Spannung erwartet worden. Lams Büro teilte später mit, die Rede solle als Video ausgestrahlt werden.

Democrats chase after Chief Executive Carrie Lam as she walked out of the legislature chamber. Lam tried to read out her policy address, but was interrupted twice.

As of 11:30am, the meeting has been adjourned by LegCo President Andrew Leung. #China #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/qokJTv9Us4

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 16. Oktober 2019