Laute Explosion und Schüsse am Kommunikationsministerium in Kabul

In der Nähe des afghanischen Kommunikationsministeriums in Kabul hat sich am Samstag eine laute Explosion ereignet. Danach waren in der Gegend im Zentrum der afghanischen Hauptstadt auch Schüsse zu hören.

Vier Angreifer hätten sich in der Nähe des Ministeriums postiert und lieferten sich Schusswechsel mit afghanischen Sicherheitskräften, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht. Zu dem Angriff hat sich bislang auch niemand bekannt.

Der Sprecher des afghanischen Innenministeriums bestätigte die Explosion und die anschließenden Schüsse. Der Bereich wurde von Sicherheitskräften abgesperrt. Auf Fernsehbildern war eine kleine Rauchwolke in der Nähe des Ministeriums zu sehen. In einem der unteren Stockwerke kletterten Menschen aus Fenstern.

Das Kommunikationsministerium liegt in der Innenstadt von Kabul und gilt mit seinen 18 Stockwerken als höchstes Gebäude der afghanischen Hauptstadt.

Sowohl die radikalislamischen Taliban als auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben in Kabul schon mehrfach tödliche Anschläge verübt. Beim blutigsten Anschlag des vergangenen Jahres mit mehr als hundert Toten war ein mit Sprengstoff beladener Rettungswagen im Stadtzentrum explodiert.

In den vergangenen Wochen war es in der afghanischen Hauptstadt vergleichsweise ruhig gewesen. Vor einer Woche hatte die Taliban den Beginn ihrer jährlichen Frühjahrsoffensive angekündigt. Geplante Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung in Doha waren in dieser Woche geplatzt. (afp)