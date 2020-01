Libyen-Gipfel: Merkel und Maas sprechen von Erfolg – in der Region selbst überwiegt die Skepsis

Am Sonntagabend (19.1.) einigten sich die Teilnehmer an der Libyen-Konferenz in Berlin auf ein gemeinsames Schlusskommuniqué. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres bekanntgab, seien in der Hauptstadt „sehr intensive und ernsthafte Verhandlungen geführt“ worden.

Merkel zeigte sich zuversichtlich, einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass „wir einen neuen politischen Anlauf, einen neue…