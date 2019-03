Politik » Welt Lukaschenko: Mehrheit der Weißrussen lehnt Vereinigung mit Russland ab

Würde heute ein Referendum in Weißrussland abgehalten, würden 98 Prozent der Meschen gegen eine Vereinigung mit Russland stimmen - "oder gegen das, was viele Russen als einen Anschluss Weißrusslands an Russland ansehen", erklärt Präsident Alexander Lukaschenko.