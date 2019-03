Macron und Merkel treffen Xi Jinping in Frankreich – Protest fordert Ende von Organraub in China

Der chinesische Staatschef Xi Jinping begann am 25. März seinen offiziellen Besuch in Frankreich mit einem Treffen mit Präsident Emmanuel Macron.

Zur Diskussion stehen: Handelsverträge über den Verkauf von A320, die europäische Souveränität im Hinblick auf die „Neue Seidenstraße“. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war vor Ort und verlangte von Peking mehr Austausch bei Riesen-Projekten wie der „Neuen Seidenstraße“.

Das Thema Menschenrechte wurde von Emmanuel Macron auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz am 25. März nur kurz angesprochen:

Die Europäische Union gründet sich auf die Achtung der individuellen Freiheiten und Grundrechte [….] sie hat dies nie als kulturelle Besonderheit betrachtet, sondern als eine universelle Tatsache, die durch das geltende Völkerrecht rechtlich garantiert ist“.

Falun Gong-Praktizierende versammelten sich während des Besuches von Xi Jinping friedlich vor der chinesischen Botschaft in Frankreich. Sie möchten den chinesischen und den französischen Präsidenten auffordern, die Verfolgung von Falun Gong und den Organraub an Falun Gong-Praktizierenden in China zu beenden.

In seinem Appell an Präsident Emmanuel Macron erklärte der Präsident das französischen Falun Dafa-Vereins, dass der damalige KP-Chef und Staatspräsident Jiang Zemin 1999 die Verfolgung von Falun Gong in China startete.

Derzeit seien in China mehrere hunderttausend Praktizierende wegen ihres Glaubens immer noch inhaftiert. Sie werden dabei Folter und Gehirnwäsche ausgesetzt.

Außerdem benutzt Untersuchungen zufolge die Kommunistische Partei Chinas Falun Gong-Praktizierende, Christen und Tibeter als lebende Organbank. Ein Untersuchungsbericht kommt zu der Schlussfolgerung, dass in China diese Gruppen von Gewissensgefangenen systematisch getötet und ihre Organe für Transplantationszwecke benutzt werden.

Ein Bericht hierzu wurde bereits 2006 von David Kilgour und David Matas veröffentlicht und seitdem mehrfach aktualisiert. David Kilgour ist ehemaliger Staatssekretär Kanadas für den Asien-Pazifikraum. David Matas ist ein international tätiger Menschenrechtsanwalt.

Falun Gong besteht aus besonderen Qigong-Übungen für Körper und Geist und die Praktizierenden folgen in ihrem täglichen Leben den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht.

Auch andere in China verfolgte Gruppen wie die Tibeter und die Uiguren demonstrierten während des Besuchs von Xi Jinping. Die Demonstration fand in der Nähe des Eiffelturms statt und es versammelten sich hunderte von Demonstranten.