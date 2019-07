„Sea-Eye“-Schiff muss weiterziehen: Auch Malta verbietet der „Alan Kurdi“ das Anlegen

Ein Sprecher der maltesischen Armee teilte mit, das Schiff der NGO Sea-Eye dürfe nicht in die maltesischen Hoheitsgewässer einfahren.

Die „Alan Kurdi“ hatte am Samstagabend Kurs auf Malta genommen, da ihr auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa das Anlegen untersagt worden war. „Wir können nicht abwarten, bis an Bord der Notstand herrscht“, hieß es in einer Twitter-Botschaft. „Jetzt muss sich zeigen, ob die europäischen Regierungen die Haltung Italiens stützen. Menschen sind keine Verhandlungsmasse.“

Am Samstagmorgen hatte Sea-Eye bei Twitter mitgeteilt, die italienische Finanzpolizei sei „persönlich vorbeigekommen“, um ein Dekret des Innenministers Matteo Salvini zu überbringen: „Der Hafen ist zu.“

Angebot der libyschen Küstenwache abgelehnt

Die maltesische Armee teilte überdies mit, dass sie am Sonntag 50 Bootsflüchtlinge aus Seenot befreit habe. Die Menschen wurden demnach von einem Patrouillenboot aufgenommen und am Abend auf der Mittelmeerinsel erwartet.

Die „Alan Kurdi“ hatte die Migranten am Freitag von einem Schlauchboot im Mittelmeer aufgenommen und lag zunächst in internationalen Gewässern vor Lampedusa. Ein Angebot der libyschen Küstenwache, den Hafen der Stadt Sawija als „sicheren Zufluchtsort“ anzulaufen, lehnte das Rettungsschiff ab.

