Manipulationsgefahr durch 11.000 Islamisten: Geheimdienst besorgt um Europawahlen

Nach Auskunft des Auslandsgeheimdiensts Estlands (EFIS) besteht die Gefahr, dass die Europawahlen aus dem Ausland manipuliert werden. Dabei spielen die Länder Deutschland, Frankreich und Italien eine wesentliche Rolle. Diese Länder vergeben bereits ein Drittel der Abgeordnetenmandate, berichtet die „Welt“.

Verbündete werden aus dem Ausland durch Medien unterstützt.

Man organisiert hochrangige Konferenzen und Veranstaltungen, die Medieninteresse erregen, man bietet bei Bedarf finanzielle Unterstützung an, man diskreditiert Gegner (durch die Veröffentlichung interner Informationen), und man verbreitet bewusst falsche Informationen in den sozialen Medien“,

sagen die EFIS-Experten laut „Welt“.

In Verbindung mit der Anzahl der Terroristen in Deutschland gibt dieser Aspekt Anlass zur Sorge. Der Geheimdienst geht deutschlandweit von 11.000 radikalen Islamisten aus und 980 weiteren Personen, die Terrorangriffe durchführen könnten. Nach dem neuesten Geheimdienstreport besteht in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland und Belgien eine erhöhte Terrorgefahr für Europa, berichtet die „Welt“.

„Welt“: Warnung vor Manipulationen aus Russland

(sua)