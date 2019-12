Mann mit Machete greift jüdische Gläubige im US-Bundesstaat New York an – 5 Menschen verletzt

Bei einem Messerangriff im Haus eines Rabbiners im US-Bundesstaat New York sind nach Angaben einer jüdischen Organisation am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden.

Fünf jüdische Gläubige seien mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Organisation Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC) im Onlinedienst Twitter mit. Der Zustand von zwei der Verletzten sei kritisch.

2 of the victims of the attack were taken into hospital as critical. The perp’s face was partially covered with a scarf but skin showed him to be an African American.

— OJPAC Hudson Valley (@OJPACHV) 29. Dezember 2019