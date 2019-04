Mehr als 100 Ökonomen setzen auf Trumps Fed-Kandidaten

Eine Gruppe von 105 Ökonomen, Analysten und prominenten Konservativen unterstützte am 15. April die Nominierung von Stephen Moore für den Vorstand der Federal Reserve durch Präsident Donald Trump.

Der 12-seitige Brief wurde von Steve Forbes, dem Chefredakteur des Forbes Magazins, Bill Ford, dem ehemaligen Präsidenten und CEO der Atlanta Federal Reserve, und Dale Osborne, dem emeritierten Professor für Wirtschaft und Finanzen an der University of Texas at Dallas, unterzeichnet.

„Wir, die Unterzeichner, unterstützen Steve Moores Nominierung für das Board of Governors der Federal Reserve“, heißt es in dem Schreiben.

Trump kündigte seine Absicht zur Nominierung von Moore in einer Twitter-Nachricht am 22. März an. Der Präsident hat die Nominierung dem Senat noch nicht offiziell vorgelegt.

„Danke [Trump] für die Gelegenheit zu dienen & für Ihr eifriges Engagement, den amerikanischen Wirtschaftsmotor von staatlichen Übergriffen und repressiven Steuern zu befreien,“ antwortete Moore daraufhin.

Gegner bei den Demokraten, aber auch bei den Republikanern

Moore wurde von den Liberalen heftig kritisiert, weil er sich für Trumps Wirtschaftsagenda einsetzt. Moore schrieb ein Buch zusammen mit dem Ökonomen Arthur Laffer, der Trumps Plan zur Wiederbelebung der Wirtschaft der Vereinigten Staaten lobte. Laffer gehörte zu den 105 Unterzeichnern des Unterstützungsschreibens.

Zwei Sitze sind im Vorstand der Federal Reserve frei. Trump sagte, dass er beabsichtigt, Herman Cain, einen Geschäftsmann, zu nominieren, um den zweiten Sitz zu besetzen. Im Gegensatz zu den drei anderen Mitgliedern, die Trump in den Vorstand berufen hat, sind Cain und Moore lautstarke Kritiker des Fiat-Währungs- und Mindest-Reserve-Banksystems der Federal Reserve.

„Es gibt keinen größeren Sumpf in Washington als das Federal Reserve Board“, sagte Moore im Februar gegenüber The Hill.

„Es ist gefüllt mit Hunderten von Ökonomen, die wertlos sind, die das falsche Modell im Kopf haben. Sie sollten alle gefeuert und durch gute Ökonomen ersetzt werden.“

Cain steht Berichten zufolge auch vor einem harten Gefecht, wenn Trump die Nominierung durchführt. Vier republikanische Senatoren sagten, dass sie sich der Nominierung von Cain widersetzen würden, sodass eine potenziell hauchdünne Bestätigungsabstimmung zu erwarten ist.

Der Senat muss etwaige Kandidaten bestätigen und die Republikaner kontrollieren die Kammer mit 53 Sitzen. Wenn die vier Republikaner ihre Meinung nicht ändern, würde Cain die Unterstützung eines Demokraten benötigen, um die 50 Stimmen zu erreichen, die für die Bestätigung erforderlich sind.

Trump steht zu seinen Nominierten

Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, sagte Reportern am 16. April, dass der Präsident zu seinen Kandidaten steht.

„Wir unterstützen (Stephen Moore). Wir unterstützen Herman Cain. Wir lassen die Dinge sich einfach bei der Überprüfung geradeziehen“, sagte Kudlow.

Kudlow sagte, dass das Weiße Haus zusätzliche Kandidaten überprüft, während Cain und Moore den Prozess durchlaufen.

Ähnlich wie Trump sehen sowohl Cain als auch Moore die Rückkehr zum Goldstandard als besseren Kurs für das US-Währungssystem der Federal Reserve. Moore befürwortet letztendlich die Bindung des Dollars an einen Warenkorb, hat aber gesagt, dass der Goldstandard immer noch besser ist als das aktuelle Fiat-Währungsmodell.

Nach dem Goldstandard sichert die Zentralbank den Wert jedes Dollars mit Gold in den Rücklagen ab. Präsident Richard Nixon hat 1971 den Goldstandard aufgegeben.

Der Kongress beauftragte die Federal Reserve, die Inflation auf einem gesunden Niveau zu halten und Wirtschaftsblasen zu verhindern. Im Laufe ihres Bestehens hat die Zentralbank stattdessen zu den Booms und Blasen beigetragen, zu deren Verhinderung sie eigentlich dienen sollte.



Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: More Than 100 Economists Back Trump’s Fed Pick