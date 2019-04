Schlag gegen Drogenmafia: Italienische Polizei stellt sechs Tonnen Haschisch aus Marokko sicher

Der Haschisch-Schmuggel aus Marokko beschäftigt schon seit geraumer Zeit die Behörden in Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland. Nun ging den Beamten in der letzten Woche eine zwölf Meter lange Jacht ins Netz. An Bord war eine beachtliche Lieferung.

Eine in Marokko gestartete Jacht wurde den Italienern von spanischen Behörden als auffällig verdächtig gemeldet. Aus diesem Grund hatten die Beamten die dreiköpfige spanische Besatzung bereits 160 Kilometer südlich von Sizilien gestoppt, teilte die Finanzpolizei mit. Sie eskortierten das Schiff samt Fracht in den Hafen in Pozzallo und wurden fündig. Sechs Tonnen Haschisch wurden beschlagnahmt, die drei Spanier festgenommen.

Die italienische Polizei spricht von einem „neuen schweren Schlag gegen den Drogenhandel in der Straße von Sizilien“. (dpa/sua)