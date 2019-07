Moskau: Mehrere Verletzte bei Großfeuer in russischem Kraftwerk – 50 Meter hohe Flammen (+ VIDEO)

In einem Kraftwerk bei Moskau ist am Donnerstag laut Berichten russischer Fernsehsender ein Großfeuer ausgebrochen. Den Bildern zufolge schossen Flammen rund 50 Meter in die Höhe.

#BREAKING : #RUSSIA : Massive fire errupted at Thermal power station in #Mytishchi near #Moscow. Fire train has been sent to the place of fire and aviation is also alerted to extinguish the major fire at thermal power station. pic.twitter.com/nvmcLHAwUl

— Conflict Intelligence Network 🌐 🇮🇳 (@ConflictTeam) 11. Juli 2019