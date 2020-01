Merkel und Trump telefonieren wegen Spannungen in der Golfregion

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump haben am Dienstag über die angespannte Lage in der Golfregion gesprochen. Dies teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend in Berlin mit, ohne nähere Angaben zum Inhalt des Gesprächs zu machen. Die Spannungen in der Region hatten sich in den vergangenen Tagen dramatisch verschärft. Grund war die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani in der Nacht zum Freitag durch einen gezielten US-Drohnenangriff im Irak.

Zudem hätten sich Merkel und Trump über die aktuelle Situation in Libyen und die politischen Bemühungen zur Lösung des Konflikts in dem nordafrikanischen Land ausgetauscht, erklärte Seibert. Sie vereinbarten demnach, dazu weiter in Kontakt zu bleiben. In Libyen gerät die international anerkannte Regierung in Tripolis durch Gebietsgewinne der Truppen des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar zunehmend unter Druck. (afp)