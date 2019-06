Militärkoalition: Saudi-Arabien fängt erneut Drohne der Huthi-Rebellen ab

Saudi-Arabien hat nach Militärangaben erneut eine Drohne der mit dem Iran verbündeten jemenitischen Huthi-Rebellen abgefangen. Die unbemannte Drohne sei am Samstag auf dem Weg zum Flughafen Abha im Süden Saudi-Arabiens abgefangen worden, teilte die von Riad angeführte Militärkoalition mit, die im Jemen gegen die Huthi-Rebellen kämpft. Opfer oder Schäden wurden nicht gemeldet.

Die Huthi-Rebellen sprachen von Drohnenangriffen auf die Flughäfen von Abha und Dschisan. Demnach zielten diese auf eine Tankstelle auf dem Flughafen Abha sowie Kontrollräume auf dem Flughafen Dschisan ab. Ein Huthi-Sprecher drohte Saudi-Arabien im von den Rebellen betriebenen Fernsehsender Al-Masirah mit „schmerzhaften Tagen“ als Reaktion auf das militärische Vorgehen der Militärkoalition im Jemen.

In den vergangenen Tagen hatten die Huthis mehrere Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Saudi-Arabien verübt. Am Mittwoch waren bei einem Raketenangriff der Rebellen 23 Zivilisten verletzt worden. Die Militärkoalition kündigte eine „entschlossene Reaktion“ an.

Die Angriffe ereignen sich inmitten zunehmender regionaler Spannungen: Die USA und ihr Verbündeter Saudi-Arabien machen den Iran für zwei mutmaßliche Angriffe auf Tanker im Golf von Oman verantwortlich. Teheran weist eine Verantwortung zurück. (afp)