Minister: USA erwägen Entsendung zusätzlicher Truppen nach Nahost

Die USA erwägen die Entsendung zusätzlicher Truppen in den Nahen Osten. Derzeit werde geprüft, in welcher Weise der Schutz der bereits in der Region stationierten Soldaten verbessert werden könne, sagte der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan am Donnerstag mit Blick auf die zuletzt verschärften Spannungen mit dem Iran. Eine der Optionen könne sein, weitere Truppen zu entsenden.

US-Medienberichte über Pläne, bis zu 10.000 weitere Soldaten in die Region zu schicken, wies Shanahan aber zurück. Derzeit sind im Nahen und Mittleren Osten zwischen 60.000 und 80.000 Soldaten stationiert.

US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran vor einigen Tagen mit der Vernichtung des Landes gedroht.

Wenn der Iran kämpfen will, wird dies das offizielle Ende des Iran sein. Bedroht nie wieder die USA“, schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Unter Verweis auf eine Bedrohung durch den Iran hatte die US-Regierung bereits Anfang Mai einen Flugzeugträger, eine Bomberstaffel und eine Luftabwehrbatterie in die Golfregion verlegt. Zudem verschärfte sie die gegen den Iran verhängten Wirtschaftssanktionen. (afp/so)