Mittelmeer: Italienische NGO nimmt 67 Migranten vor Insel Lampedusa auf

Ein Mehr an Verkehrssicherheit und ein Weniger an Verletzten und Toten im Straßenverkehr würden wir nicht durch "immer weitere Gängelung mit neuen und schärferen Regelungen" erreichen, äußerte Gerd Landsberg, Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Er regt an, die Verschärfungen des Bußgeldkatalogs wieder abzumildern. Mehr»