Justiz: Monsanto setzte hochgiftiges Pestizid in Forschungsanlage in Hawaii ein

Der US-Chemiekonzern Monsanto hat zugegeben, in einer Forschungsanlage im US-Bundesstaat Hawaii ein verbotenes und hochgiftiges Pestizid eingesetzt zu haben. Die Bayer-Tochter bekannte sich am Donnerstag vor einem Gericht in Honolulu schuldig.