Nach 2-Millionen-Demo: Hongkongs Opposition ruft für Freitag zu neuen Massenprotesten auf

In Hongkong haben Oppositionsgruppen für Freitag zu neuen Massenprotesten aufgerufen. Anhänger der Opposition sollten sich vor dem Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone zu „Picknicks“ treffen, hieß es in einem am Donnertag über den Messengerdienst Telegram verbreiteten Aufruf von acht Gruppierungen. Auch andere Formen des Protests kämen in Frage, etwa ein Streik.

Am Sonntag waren in Hongkong nach Angaben der Organisatoren mehr als zwei Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Der Unmut richtet sich gegen ein Gesetzesvorhaben, das Auslieferungen an Festland-China ermöglichen würde. Regierungschefin Carrie Lam hat das Gesetzesvorhaben inzwischen auf Eis gelegt, aber nicht komplett zurückgenommen. Die Kritiker fordern den Rücktritt Lams. (afp)