Nach Messer-Attacke auf Priester in Montreal: Die Botschaft von Pater Claude

Der 911-Notruf ging am Freitagmorgen, 22. März, gegen 8.40 Uhr bei der Polizei Montreal ein.

In der Hauptstadt der kanadischen Provinz Quebec, im Osten des Landes stand während einer Livestream-Übertragung des katholischen Senders Salt + Light von der Morgenmesse im berühmten Saint Joseph’s Oratory plötzlich ein 26-jähriger Mann von der Bank auf und eilte auf Pater Claude Grou zu, den Rektor des Oratoriums. Pater Claude zelebrierte gerade hinter dem Altar die Messe vor rund 60 Personen.

Dann stach er zu …

Adèle Plamondon und ein weiterer befragter Augenzeuge bezeichneten den Angreifer als groß und schlank. Er habe nichts gesagt. In der Saint Joseph’s Oratory, der größten Kirche Kanadas, hoch droben auf einem Berggipfel thronend, hatten sie ihn noch nie gesehen.

Bei dem Angreifer soll es sich um den 26-jährigen Vlad Cristian Eremia aus Montreal handeln. Bereist am Samstag wurde er wegen versuchten Mordes angeklagt, so „CBC“. Die Staatsanwaltschaft Montreal fordert eine psychosoziale Untersuchung des Mannes.

In einer Pressemitteilung des St. Joseph- Oratoriums hieß es: „Pater Grou erlitt oberflächliche Verletzungen und wurde letzte Nacht aus dem Krankenhaus entlassen. Er nimmt sich einige Tage frei, bevor er seine Pflichten wieder aufnimmt.“

Père Claude Grou veröffentlichte auf der Seite auch eine persönliche Botschaft:

Seine Gesundheit sei gut und er erhole sich von den Aufregungen. Zudem bedankte sich der Pater bei alle jenen, „die mir Unterstützungsbotschaften“ übersandt haben. Auch dankte er allen in seiner Umgebung herzlich.

Bei der Messer-Attacke erlitt der Priester mindestens einen Messerstich in die Brust. Insgesamt stach der Täter zwei Mal zu. Wahrscheinlich nur weil das Messer bei dem Angriff abbrach, wurde der Pater lediglich leicht verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuvor konnte die Augenzeugin Adèle Plamondon noch mit ihm sprechen. Er schien soweit in Ordnung zu sein, stand aber unter Schock.

Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau erfuhr von der Attacke und erklärte über Twitter, dass die Kanadier an ihn denken würden und ihm eine schnelle Genesung wünschten.

What a horrible attack at Saint Joseph’s Oratory in Montreal this morning. Father Claude Grou, Canadians are thinking of you and wishing you a swift recovery.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 22. März 2019