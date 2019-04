Nach Russland: Jetzt entsendet China sein Militär nach Venezuela

Nachdem letztes Wochenende auf Wunsch der venezolanischen Regierung Russland 100 russische Soldaten nach Venezuela entsendet hat, hat nun auch China Militär nach Venezuela geschickt. „Almasdarnews“ zufolge umfasst die chinesische Truppe derzeit 120 Mann.

Die am 28. März auf der Karibikinsel Margarita vor dem venezolanischen Festland angekommenen Soldaten sollen humanitäre Hilfe leisten und militärische Verteidigungsgüter an die Regierungstruppen liefern. Mittlerweile wurde das chinesische Militär auf eine venezolanische Militäranlage verlegt.

Wie „RT.de“ unter Berufung auf das „Stockholm International Peace Research Institute“ berichtete, importierte Venezuela allein zwischen 2010 und 2014 Waffen im Wert von 349 Millionen Dollar aus China, darunter Radartechnik, Flugzeuge zur Ausbildung von Piloten, gepanzerte Fahrzeuge und Ersatzteile.

Bereits mit seiner Bitte um russisches Militär in Venezuela sorgte der autoritäre Machthaber Nicolás Maduro für Kritik von Seiten der USA. US-Staatssekretär Mike Pompeo kommentiert Maduros Schachzug am 28. März auf Twitter: “Maduro ruft dazu auf, die Hände von Venezuela zu lassen, während er selbst Sicherheitskräfte aus Kuba und Russland anfordert, damit er und seine Kumpanen weiterhin Venezuela plündern können.“

Maduro calls for hands off #Venezuela while he invites security forces from Cuba and Russia, so he and his cronies can keep plundering Venezuela. It is time for Venezuelan institutions to stand for their sovereignty. Russia and Cuba, #HandsOffVenezuela.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 28. März 2019