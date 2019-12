Nancy Pelosi wutentbrannt bei Pressekonferenz: „Leg dich nicht mit mir an!“

Die Haussprecherin der Demokratischen Partei Nancy Pelosi hatte gerade ihren zweiten Presseauftritt des Tages beendet und Fragen zu ihren früheren Formulierungsanweisungen zum Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump beantwortet.

Als Pelosi gerade das Podium verlassen wollte, fragte sie ein Reporter: „Do you hate the president, Madam Speaker?“ – „Hassen Sie den Präsidenten, Frau Sprecherin (Anrede in den USA für den Sprecher des Repräsentantenhauses)“?

Der Reporter, James Rosen von der Sinclair Broadcast Group, traf mit der Frage wohl einen Nerv bei der Vorsitzenden der demokratischen Mehrheitsfraktion Pelosi. Denn diese machte von ihrem Abschiedsmarsch kehrt und fuhr den Reporter fingerzeigend an.

Sichtlich erregt sagte Pelosi: „Ich hasse niemanden! Nicht irgendjemand auf der Welt. Beschuldigen Sie mich nicht!“ Worauf der Reporter entgegnetet: „Ich habe Sie nicht beschuldigt. Ich habe eine Frage gestellt.“

Q: „Do you hate the president?“ @SpeakerPelosi : „I don’t hate anybody…As a Catholic, I resent your using the word hate in a sentence that addresses me. I don’t hate anyone…So, don’t mess with me when it comes to words like that.“

„Doch, haben Sie“, antwortet Pelosi. Danach vertiefte Rosen seine Fragestellung wonach Pelosi zum Podium zurückkehrte, um abermals das Wort zu ergreifen, sichtlich genötigt ihren Standpunkt darzulegen und den Reporter zurechtzuweisen.

„Ich denke, der Präsident ist ein Feigling, wenn es darum geht, unseren Kindern zu helfen, die Angst vor Waffengewalt haben. Ich denke, er ist grausam, wenn er sich nicht damit beschäftigt, unseren Dreamern (Terminus für Teenager in den USA, die illegal mit ihren Eltern einreisen und geduldet werden) zu helfen, auf die wir sehr stolz sind. Ich glaube, er leugnet die Klimakrise“, so Pelosi.

Danach verließ Pelosi schnurstracks das Podium und die Pressekonferenz.

Die Antwort des US-Präsidenten ließ nicht lange auf sich warten. Auf Twitter schrieb Trump:

Nancy Pelosi just had a nervous fit. She hates that we will soon have 182 great new judges and sooo much more. Stock Market and employment records. She says she “prays for the President.” I don’t believe her, not even close. Help the homeless in your district Nancy. USMCA?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019