Neuer Kaiser in Japan: Naruhito läutet neue Ära ein – Merkel gratuliert

Einen Tag nach der Abdankung von Japans Kaiser Akihito hat sein Sohn Naruhito den Chrysanthemen-Thron bestiegen. In einer kurzen Zeremonie im Kaiserpalast in Tokio wurden dem 59-Jährigen dabei am Mittwoch als Insignien der Herrschaft unter anderem ein Schwert, ein Staatssiegel und sein persönliches Kaisersiegel überreicht.

Erst am 22. Oktober folgt dann eine große öffentliche Zeremonie mit zahlreichen Staatsgästen und einem Autokorso durch Tokio.

Akihito hatte am Dienstag vor rund 300 Gästen im Palast seinen Verzicht auf den Thron erklärt. Formell blieb der 85-Jährige aber noch bis Mitternacht Kaiser – dann ging die Herrschaft an seinen Sohn über.

Mit der Abdankung von Kaiser Akihito nach 30 Jahren auf dem Thron endete in Japan die Ära „Heisei“, was mit „Frieden schaffen“ übersetzt werden kann. Nun gilt „Reiwa“, die Ära der „schönen Harmonie“.

Japans neuer Kaiser richtet sich in erster Ansprache an das Volk

Japans neuer Kaiser Naruhito hat in seiner ersten Rede an die Nation gelobt, immer an der Seite des Volkes zu stehen. Er wolle „der Verfassung entsprechend handeln“ und „in Gedanken immer beim Volk sein und an seiner Seite stehen“, sagte Naruhito am Mittwoch nach der Übernahme des Chrysanthemen-Throns von seinem Vater Akihito, der zuvor abgedankt hatte.

Naruhito sagte weiter, er wolle sich intensiv mit dem von seinem Vater verfolgten Kurs auseinandersetzen. Dieser war beim Volk äußerst beliebt und galt als Kaiser, der die älteste Monarchie der Welt den Menschen näher gebracht hatte, insbesondere nach Naturkatastrophen.

Naruhito versprach, er wolle „den von früheren Kaisern verfolgten Weg berücksichtigen“, sich aber zugleich der „Selbstverbesserung“ widmen. Es wird erwartet, dass Naruhito dem modernen Stil seines Vaters folgt. Es gilt aber als Balanceakt, zugleich die Traditionen des Throns zu wahren.

Japans Regierungschef Shinzo Abe erwiderte im Namen des Volkes: „Wir sind entschlossen, eine strahlende Zukunft für ein stolzes Japan voller Frieden und Hoffnung zu schaffen in einer Zeit, in der sich die internationale Situation dramatisch verändert.“

Merkel gratuliert neuem japanischen Kaiser

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem neuen japanischen Kaiser Naruhito zu seiner Inthronisierung gratuliert. „Kaiserliche Majestät, zur Thronbesteigung übersende ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche“, schrieb Merkel am Mittwoch.

„Für Ihre Regentschaft wünsche ich Ihnen glückliches Gelingen und Ihrem Land eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung in Sicherheit und Frieden.“

Angesichts der globalen Herausforderungen bleibe die Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland zentral. „Ich bin davon überzeugt, dass die enge und vertrauensvolle Freundschaft zwischen Japan und Deutschland auch durch Ihr zukünftiges Engagement vertieft werden wird“, fügte die Kanzlerin hinzu.

Sie erinnere sich gerne an Naruhitos Deutschlandbesuch im Jahr 2011 und an ein Treffen in Tokio im Februar. Sie würde sich „außerordentlich freuen“, Naruhito erneut in Deutschland begrüßen zu dürfen, schreibt Merkel weiter. (afp/dts)