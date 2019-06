Neueste BBC-Studie: Hälfte der unter 30-jährigen Araber will auswandern

Eine neueste BBC-Studie in den arabischen Ländern ergab, dass die Hälfte der unter 30-Jährigen ihre Heimat verlassen wolle. Die Umfrage, das Arab Barometer, wurde durch das Forschungsnetzwerk der Princeton University in Zusammenarbeit mit BBC News Arabic durchgeführt. Insgesamt 25.407 Menschen aus zehn Ländern und den palästinensischen Gebieten zu verschiedenen Themen befragt. Hierzu gehören: Libanon, Jordanien, Sudan, Marokko, Libyen, Algerien, Jemen, Ägypten, Tunesien, Irak. Damit gilt die Umfrage als größte und ausführlichste in den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA-Region).

Die Auswertung der Daten seit 2013 ergab einen deutlichen Anstieg an Ausreisewilligen in Jordanien, Irak, Marokko, Libyen, Tunesien und Ägypten. Fast jeder Fünfte will auswandern. Im Sudan war es trotz Abwärtstrend noch immer die Hälfte der Bevölkerung. Jahre zuvor ergab die Umfrage im Sudan, dass 60 Prozent auswandern wollten. Das Motiv für die Auswanderung bestand hauptsächlich in wirtschaftlichen Gründen.

Dabei zieht es nicht alle Migranten nach Europa. Die Zahl der Ausreisewilligen, die nach Nordamerika wollen, ist gestiegen. Doch selbst wenn die Zahlen in Europa rückläufig sind, so „BBC“, bleibe Europa die erste Wahl für diejenigen, die ihre Heimat verlassen wollen.

