Wieder Schießerei in den USA: Neun Tote bei Schusswaffen-Angriff im US-Bundesstaat Ohio

Bei einem Schusswaffen-Angriff sind im US-Bundesstat Ohio neun Menschen gestorben. Auch der Angreifer sei tot, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Correction – shooting occurred at 1am…not 1:22am https://t.co/j61xlQwLFy — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

Zuvor waren bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso am Samstag 20 Menschen getötet und 26 weitere Menschen verletzt worden. (afp)