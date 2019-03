Neuseelands Premierministerin erhielt Manifest von Christchurch-Attentäter wenige Minuten vor der Tat

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat das „Manifest“ des Moschee-Attentäters von Christchurch neun Minuten vor dem Anschlag erhalten. „Ich war eine von mehr als 30 Empfängern des Manifests, das per E-Mail versendet wurde neun Minuten, bevor der Angriff stattfand“, sagte die Regierungschefin am Sonntag vor Journalisten.

Ardern hob hervor, dass im Dokument keine Ortsangabe oder Details zu der bevorstehenden Tat enthalten gewesen seien. Das „Manifest“ sei zwei Minuten nach Erhalt an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet worden.

Der Australier Brenton Tarrant hatte am Freitag in zwei Moscheen 50 Menschen erschossen und Dutzende weitere verletzt. Er hatte seine Tat vorab in einem 74-seitigen „Manifest“ begründet. Tarrant wurde gefasst und soll sich nun wegen Mordes vor Gericht verantworten. (afp)