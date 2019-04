Ölkonzern Chevron kauft US-Rivalen Anadarko für 33 Milliarden Dollar

Der US-Ölkonzern Chevron will seinen amerikanischen Konkurrenten Anadarko für 33 Milliarden Dollar (rund 29 Milliarden Euro) kaufen. Über die Transaktion – eine der größten in der Branche der vergangenen Jahre – sei eine Einigung erzielt worden, teilte Chevron am Freitag mit.

Chevron will damit seine Stellung auf dem Markt für Flüssigerdgas (LNG) stärken. Das Unternehmen investiert bereits massiv in LNG-Terminals in Australien und im US-Bundesstaat Texas.

Chevron übernimmt Schulden

Der Kauf soll zu drei Vierteln über Aktien und ein Viertel über Geldeinlagen getätigt werden, wie es weiter hieß. Im Zuge dessen übernehme Chevron auch die Schulden von Anadarko in Höhe von 15 Milliarden Dollar.

Die Übernahme soll im zweiten Quartal vollendet werden, ihr müssen noch die Wettbewerbsbehörden sowie die Aufsichtsräte beider Unternehmen und die Aktionäre von Anadarko zustimmen. (afp)