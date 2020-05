Palästinenser fährt im Westjordanland in Gruppe israelischer Soldaten

In dem von Israel besetzten Westjordanland ist ein Palästinenser mit einem Auto in eine Gruppe israelischer Soldaten gefahren. Der Angreifer wurde daraufhin von einem der Soldaten erschossen, wie die israelische Armee am Donnerstag erklärte. Ein Soldat sei bei dem Angriff verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

„Ein Angreifer fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Soldaten zu, die an einem Militärposten in der Nähe der Gemeinde Negohot, südwestlich von Hebron, standen“, hieß es in einer Erklärung der Armee. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, dass es sich um einen Palästinenser handelte, ohne weitere Details zu nennen.

Erst am Dienstag wurde ein israelischer Soldat in der Nähe von Dschenin im nördlichen Westjordanland durch einen Steinwurf getötet.

Der Vorfall am Donnerstag erfolgte nur Stunden vor der Vereidigung der neuen israelischen Regierung und einen Tag nach dem Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Jerusalem, bei dem es auch um Israels Annexionspläne von Teilen des Westjordanlands ging. (afp/so)