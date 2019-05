Parlamentswahl in Australien begonnen – Rund 17 Millionen Bürger müssen ihre Stimme abgeben

In Australien hat die Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten am Samstagmorgen um 8.00 Uhr (Ortszeit, 00.00 Uhr MESZ). Vorab zeichnete sich ein knappes Rennen ab: In jüngsten Umfragen lag die oppositionelle Labor-Partei von Bill Shorten mit 51 Prozent knapp vor den Konservativen von Premierminister Scott Morrison, die auf 49 Prozent kamen.

Allerdings haben die politischen Loyalitäten wie in Europa auch in Australien zuletzt abgenommen, weshalb Experten auch kleineren Parteien und unabhängigen Kandidaten Chancen einräumen. Wahlentscheidend könnte dieses Mal erstmals das Thema Klimaschutz sein. Dazu trugen auch die schweren Überschwemmungen, Waldbrände und Dürren in den vergangenen Monaten bei.

In Australien herrscht Wahlpflicht. Rund 17 Millionen Bürger müssen demnach ihre Stimme abgeben. Neu zu besetzen sind 151 Sitze im Unterhaus. Mit ersten Ergebnissen von Nachwahlbefragungen wird gegen 18.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MESZ) gerechnet.

Die größte Partei innerhalb einer Regierungskoalition stellt automatisch den Premierminister. Wechselt die Parteispitze, wechselt somit auch der Regierungschef. Dies führte dazu, dass Australien in den vergangenen elf Jahren sechs verschiedene Premierminister hatte. Morrison hatte das Amt des Regierungschefs erst im August nach einem parteiinternen Putsch gegen seinen Amtsvorgänger Malcolm Turnbull übernommen. (afp)