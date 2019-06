Oppositionschefin Nancy Pelosi kritisiert Trump nach Einigung mit Mexiko: „Wir sind tief enttäuscht“

Nach der Einigung der USA und Mexikos im Streit um Migration und Strafzölle hat US-Oppositionschefin Nancy Pelosi das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Sie beklagte den Druck, der auf einen „engen Freund und Nachbarn“ ausgeübt worden sei.

Der Kongress werde die Trump-Regierung auch weiterhin „für ihr Scheitern“ im Umgang mit der humanitären Lage an der südlichen US-Grenze verantwortlich machen, erklärte Pelosi. Trump müsse „aufhören, die konstruktiven, überparteilichen Bemühungen im Kongress zu sabotieren, die dieses komplexe Problem in menschlicher Weise angehen“.

Indes sagte der amtsführende Sekretär des Heimatzschutzes, Kevin McAleenan, zu „The Hill“: „Das ist eine sehr offen stattfindende Bewegung. Sie verwenden kommerzielle Buslinien. Das sind kriminelle Verbrecherorganisationen, die Menschen schmuggeln“, so McAleenan. „Wir müssen mit Mexiko gemeinsam an diesem Problem arbeiten.“

Der Heimatschutz-Sekretär ist überzeugt, dass zu jedem Zeitpunkt 100.000 Migranten durch Mexiko auf dem Weg an die US-amerikanische Grenze seien.

Mexiko sagte „beispiellose Maßnahmen“ im Kampf gegen die illegale Einwanderung in Richtung der USA zu, darunter den verstärkten Einsatz der Nationalgarde an der Grenze zu Guatemala.

Der US-Präsident kündigte in einem Tweet am 9. Juni an, nicht alle Dinge über den Deal mit Mexiko verlautbart zu haben. „Manche Dinge“, so Trump, würden erst zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich gemacht werden.

…..Mexico was not being cooperative on the Border in things we had, or didn’t have, and now I have full confidence, especially after speaking to their President yesterday, that they will be very cooperative and want to get the job properly done. Importantly, some things…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2019