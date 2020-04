Perus Innenminister zurückgetreten

Nach Berichten über die Corona-Infektionszahlen in den Reihen der Polizei ist Perus Innenminister Carlos Morán zurückgetreten. Er werde durch den Polizeigeneral Gastón Rodríguez ersetzt, teilte ein Sprecher des Präsidialamtes am Freitag (Ortszeit) in Lima mit. Zuvor war bekannt geworden, dass sich rund 1300 Polizeibeamte in Peru mit dem neuartigen SARS-CoV-2 infiziert hatten.

Ob dies den Ausschlag für den Rücktritt des Innenministers gab, war zunächst unklar. In Peru sind rund 140.000 Polizeibeamte tätig. Für die Regierung unter Präsident Martín Vizcarra ist es der zweite Rücktritt innerhalb weniger Wochen. Am 21. März hatte Gesundheitsministerin Elizabeth Hinostroza ihr Amt aufgegeben.

Peru haben sich von den rund 31 Millionen Einwohnern bislang mehr als 21.000 Covid-19-Fälle verzeichnet. Mehr als 600 Menschen starben im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit. In dem südamerikanischen Land gilt seit dem 16. März eine Ausgangssperre, zunächst bis zum 10. Mai. Die Landesgrenzen sind geschlossen. (afp)