Polizei weg – Jobs weg: Seit 1987 ansässiges Unternehmen verlässt nach Unruhen Minneapolis

Vor wenigen Tagen hat die Stadtratsmehrheit in Minneapolis, wo der 46-jährige George Floyd bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam, beschlossen, die Polizei aufzulösen. Nun hat das erste bei den Krawallen zerstörte Unternehmen angekündigt, die Stadt zu verlassen.

Nach den Krawallen rund um den Tod des 46-jährigen Afroamerikaners George Floyd könnte Minneapolis bald nicht nur ohne Polizeiorganisation dastehen. Die Stadt könnte auch eine massive Abwanderung der Wirtschaft erleben.

Den Anfang macht dabei der Polymer-Spezialist 7-Sigma Inc., dessen Eigentümer Kris Wyrobek der „Star Tribune“ zufolge entschieden hat, seine niedergebrannte Betriebsstätte nicht mehr in Minneapolis wiederaufzubauen.

Wie der „Daily Caller“ schreibt, hatte das Unternehmen bereits nach der ersten Krawallnacht den Betrieb stillgelegt und die Arbeiter freigestellt. Nur ein Schichtleiter und ein Hausmeister, die in der Nähe der Produktionsstätte wohnten, sollten die Situation im Auge behalten.

Als der Mob einen benachbarten Apartment-Komplex in Brand gesetzt hatte, meldeten die Angestellten das Feuer. Allerdings gab es keine Reaktion vonseiten der Einsatzkräfte. Die Flammen griffen auf die Produktionsstätte über, die in weiterer Folge niederbrannte.

