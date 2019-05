Pompeo schickt Videoappell an Venezolaner: „Sie können Rückkehr zur Demokratie fordern“

Mit einem direkten Appell an das venezolanische Volk hat sich US-Außenminister Mike Pompeo in den Machtkampf in dem südamerikanischen Land eingeschaltet. „Jetzt ist die Zeit für einen Wandel“, sagte Pompeo in einer Videobotschaft, die am Samstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter verbreitet wurde.

„Sie können die höchsten Anforderungen an Ihre Institutionen und deren Führer stellen und eine Rückkehr zur Demokratie fordern.“

Pompeo sicherte Venezolanern, die den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro entmachten wollen, die Unterstützung seines Landes zu. „Die USA stehen bei Ihrem Streben fest an Ihrer Seite“, sagte der US-Chefdiplomat.

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4. Mai 2019