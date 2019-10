Präsident Putin: „Ich teile den Jubel über Greta Thunberg nicht“

Russlands Staatschef Wladimir Putin nannte Greta Thunberg ein „freundliches und ernsthaftes Mädchen“, das komplexe globale Themen wie die Hindernisse auf dem Weg zu sauberer Energie in Entwicklungsländern nicht verstehe. „Ich teile den Jubel über Greta Thunberg nicht,“ so Putin.

Die Tatsache, dass junge Menschen und Teenager den „akuten Problemen der modernen Welt, einschließlich der Ökologie Beachtung schenken“ sei richtig und gut. Jedoch sei es „bedauerlich, wenn jemand Kinder und Jugendliche in seinem Interesse nutzt“, betonte Putin bei einem Energieforum in der russischen Hauptstadt am Mittwoch (2. Oktober).

Menschen in Afrika und in vielen asiatischen Ländern würden gerne so wohlhabend wie die Menschen in Schweden sein. Die Probleme dort seien aber komplex, so der Staatschef.

Die 16-jährige Thunberg inspiriert weltweit Schüler dazu, freitags die Schule zu schwänzen und für Aktionen gegen den Klimawandel zu demonstrieren (FFF – Fridays For Future). Bei einem Klimagipfel der Vereinten Nationen im September rügte Thunberg Staats- und Regierungschef dafür, nicht genug gegen den Klimawandel zu tun: „Wie könnt ihr es wagen?!“, rief sie.

Laut Putin hat Russland seine Verpflichtungen zur „Bekämpfung der Erderwärmung“ im Rahmen internationaler Abkommen erfüllt. (rm)