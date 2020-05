Pressekonferenz: Trumps Reaktion auf Pekings Sicherheitsgesetz für Hongkong

Nach dem die EU Sanktionen gegen Peking aufgrund des neuen Sicherheitsgesetzes ausschloss äußerte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, dass die EU, nur an den Wirtschaftsbeziehungen mit China und nicht an westlichen Werten interessiert zu sein. Für heute ist eine Pressekonferenz des US-Präsidenten angekündigt in der er mögliche Sanktionen gegenüber dem chinesischen Regime bekannt gibt.

„Wir werden morgen verkünden, was wir in Bezug auf China tun, und wir sind mit China nicht zufrieden“, sagte Trump am Donnerstag vor Reportern im Oval Office. „Wir sind nicht zufrieden mit dem, was passiert ist.“

Heute hält der US-Präsident eine Pressekonferenz dazu ab (geplant war 20:00 Uhr nach Berliner Zeit, MEZ+2).



Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, warf der EU vor, nur an den Wirtschaftsbeziehungen mit China und nicht an westlichen Werten interessiert zu sein. „Das offizielle Europa macht einen Schritt vom Westen weg – und auf das Geld zu“ schrieb er auf Twitter.

Für Pompeo zitiert „Reuters“, hätte das Regime in Peking Hongkongs Autonomie auf so fundamentale Weise untergraben, dass er eine Erneuerung des bereits aus der Zeit vor 1997 herrührenden Handelsstatus nicht empfehlen könne.

Peking sicherte damals zu, die Autonomie Hongkongs zu respektieren und die dort geltenden persönlichen, politischen und wirtschaftlichen Freiheiten für die Dauer von 50 Jahren nicht anzutasten. Auch außenpolitisch würde Hongkong seine Handlungsfreiheit behalten. Diese Politik wird unter dem Titel „Ein Land – zwei Systeme“ zusammengefasst.

Trump kündigt Konsequenzen gegenüber China an

Im Gegenzug haben die USA 1992 im U.S.-Hong Kong Policy Act zugesagt, Hongkong auch nach dessen Rückkehr in den chinesischen Staatsverband als eigenverantwortlichen Akteur in Wirtschafts- und Handelsfragen zu behandeln. Das bedeutet derzeit etwa, dass Hongkong von Strafzöllen befreit ist, die US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt gegen das Regime in Peking verhängt hat. Außerdem darf auch sensible Technologie nach Hongkong exportiert werden und die USA schützen die Mitwirkungsrechte der autonomen Provinz in internationalen Organisationen wie der WTO.

Es droht der Entzug dieser Vorteile durch die USA. Präsident Donald Trump sagte, er werde heute eine Aktion zu China ankündigen.

Personen, die mit möglichen Maßnahmen gegen China aufgrund des neuen Sicherheitsgesetzes vertraut sind, sagten, der Präsident könnte Sanktionen gegen China und möglicherweise Visabeschränkungen ankündigen, obwohl unklar ist, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden. Für heute ist eine Pressekonferenz des US-Präsidenten dazu angekündigt.

(afp/er)

