Professor kündigt Stelle an Elite-Uni: „Ich fühlte mich, als würde ich wieder im Kommunismus leben“

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von rm)

Im Fernsehinterview mit dem rumänischen Sender schien der Interviewer durch Serbans Behauptung, dass das US-Hochschulsystem in Richtung Kommunismus wandere – das Rumänien für einen Großteil des vorigen Jahrhunderts dominierte – erschrocken gewesen zu sein, berichtet The College Fix.

Andrei Serban, ein preisgekrönter Filmregisseur mit einer umfangreichen Liste in der Internet Movie Database (IMDb – eine Datenbank zu Filmen, Fernsehserien und Videoproduktionen), beklagte sich in einem am 26. Oktober auf dem rumänischen Sender TVR1 ausgestrahlten Interview, über den wachsenden Druck, sich den sozialgerechten (social justice) Idealen anzupassen, die er in der Theaterabteilung der Ivy League School [Elitehochschule] erlebt hat.

Ein in Rumänien geborener Professor, der vor dem Kommunismus in seiner Heimat geflohen ist, sagte, er habe kürzlich seine Stelle an der Columbia University aufgegeben, weil verschiedene Vorfälle ihn davon überzeugt hätten, dass die angesehene Universität „auf dem Weg zum vollständigen Kommunismus“ sei.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten. Die „politische Korrektheit“ durchdringt die Medien.

Westliche Medien haben zusammen mit linken politischen Gruppen und Wissenschaftlern ein weitreichendes System politisch korrekter Sprache geschaffen. Diese Sprache wurde von den Medien so intensiv verwendet, dass sie im öffentlichen Bewusstsein tief verwurzelt ist und die Öffentlichkeit auf einer unterschwelligen Ebene beeinflusst.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

Eine totalitäre Regierung benutzt „politische Korrektheit“ als Ausrede, um Menschen ihrer Meinungsfreiheit zu berauben und ihnen zu diktieren, was sie sagen dürfen und was nicht. Diejenigen, die offen böse politische Richtlinien anprangern, werden als Verbreiter von „Hate Speech“ abgetan. Wer es wagt, sich gegen die politische Korrektheit zu wehren, wird an den Rand gedrängt, isoliert, in manchen Fällen gefeuert und in extremen Fällen bedroht oder angegriffen.

Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ beschreibt nicht nur die historische Entwicklung, sondern legt offen, wie das Gespenst des Kommunismus daran gehindert werden kann, unsere Welt zu regieren. Hier weitere Informationen und Leseproben.