SPD: Reglose Gesichter bei den ersten Prognosen im Willy-Brandt-Haus

„Die Ergebnisse sind für die SPD extrem enttäuschend“, räumt Parteichefin Andrea Nahles denn auch sofort ein. Als eine Ursache nennt sie das „wahlentscheidende Thema Klimaschutz“. Hier werde die SPD in den nächsten Wochen über ihre politische Linie diskutieren „und wir werden handeln“, kündigt sie an. Für Nahles, zu deren Kernthemen der Klimaschutz bisher nicht so gehörte, sind das neue Töne.

Nicht einmal das schwache Abschneiden der Union bei der Europawahl löst in der SPD-Parteizentrale Jubel aus. Reglose Gesichter, als dann die Zahlen für die eigene Partei das Wahldesaster für die Sozialdemokraten verkünden, den Absturz auf nur noch rund 15,5 Prozent, dazu den Verlust der Führungsrolle bei der Bürgerschaftswahl in Bremen. Die Wahlparty fällt im Willy-Brandt-Haus aus.

Vor allem aber dankt die Parteichefin der SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley, die sich im Bewusstsein der „schwierigen Ausgangslage“ dieser Herausforderung gestellt habe. Als dann Barley ans Mikrofon tritt und sagt: „Ich habe wirklich alles gegeben, was ich konnte, mehr ging nicht“, da ist das der erste Moment an diesem Abend im Willy-Brandt-Haus, an dem so etwas wie Begeisterung aufkommt. Klar ist: Barley wird diese Wahlschlappe hier nicht angekreidet.

Ansonsten ist es eine bittere Stunde für die traditionsreiche Volkspartei. Noch nie lag sie bei einer bundesweiten Wahl so tief, weit nicht nur hinter der gleichfalls schwer gebeutelten Union, sondern auch hinter den triumphierenden Grünen. „Koch und Kellner“, wie SPD-Kanzler Gerhard Schröder einst das Verhältnis zu den Grünen beschrieb, das war einmal oder wenn, dann umgekehrt. Auch Barley nennt als wichtigen Grund für das Desaster den Klimaschutz: „Da sind wir offensichtlich noch nicht gut genug aufgestellt.“